Лидер Тайваня призвал парламент принять спецбюджет в $40 млрд для закупок оружия

Глава администрации Тайваня Лай Цзиндэ обратился через журналистов к парламенту с просьбой принять специальный оборонный бюджет в размере $40 млрд, необходимый для закупок оружия в США. Законодательный орган страны контролируется оппозицией.

«Укрепление национальной обороны Тайваня не направлено на вторжение в какую-либо страну. Мы просто сохраняем тот образ жизни, к которому привыкли. У нас могут быть идеалы мира, но мы не должны питать иллюзий», — сказал он на пресс-конференции в Тайбэе (цитата по Reuters).

Неделей ранее он заявлял, что не намерен отказываться от закупок американского оружия после полученного от Китая предупреждения. Лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предупредил Вашингтон о незаконности поставок оружия Тайбэю. Также последовало несколько высказываний китайских дипломатов в адрес администрации Тайваня.

Вашингтон официально не признает Тайвань, но является главным сторонником и оружейным поставщиком острова. В середине декабря 2025 года Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на сумму $11,1 млрд. Администрация Тайваня планирует довести оборонный бюджет в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский