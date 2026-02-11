ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в Тюменской области, Югре и на Ямале

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала в феврале проверки тарифов на коммунальные услуги в шести регионах страны. Центральный аппарат ведомства анализирует ситуацию в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В ближайшее время к ним присоединятся Сахалинская и Псковская области, а также Республика Удмуртия, сообщили в пресс-службе ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверки охватят сферы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС была увеличена на 2%, что повлечет рост стоимости коммунальных услуг примерно на 1,7%. Этот рост обусловлен изменением налогообложения, а не пересмотром регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.

ФАС инициировала проверки после поступления обращений граждан и сообщений СМИ о росте тарифов. Сотрудники ведомства оценивают экономическую обоснованность расходов, включенных в тарифы.

Напомним, в регионах «тюменской матрешки» (входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) и других регионах Урала работало несколько крупных предприятий в сфере ЖКХ, связанных с бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым (находится под следствием). В прошлом году активы бизнесменов были изъяты в доход государства. Так, изъяли «Корпорацию СТС», общая капитализация которой составляет почти 40 млрд руб. Позже суд изъял еще пул активов, в том числе «Ямалкоммунэнерго».