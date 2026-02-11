Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первоначальный план США по Украине, представленный в конце 2025 года, подвергся деструктивным изменениям со стороны Европы. По мнению министра, европейские страны и Киев исказили американскую инициативу, исключив из нее важные пункты о защите прав русскоязычного населения.

«Все последующие версии — это результаты попытки изнасилования американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики. Конечно, они ведь тоже должны где-то свой голосок присоединить»,— заявил господин Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Вашингтон в ноябре предложил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. В нем, в частности, предлагалось признать Крым, Донецкую и Луганскую области де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами. По данным Reuters, план был основан на российском документе. Он якобы был отправлен из РФ в Штаты в октябре.