Reuters: мирный план США из 28 пунктов основан на российской версии документа

Мирный план США по урегулированию на Украине, изначально составленный из 28 пунктов, основан на российском документе. Его направили из РФ в Штаты в октябре, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, в октябре Россия поделилась с США деталями своего видения прекращения огня. Это произошло после встречи американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

В документе, отправленном в США, уточняет Reuters, содержались положения, которые РФ продвигала во время переговоров. В частности, речь шла о территориальных уступках Украины. Этот же текст, утверждают источники агентства, обсуждали госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сам документ, уточнили собеседники Reuters, был составлен совместно российской и американской сторонами. В нем участвовали старший советник господина Трампа Джаред Кушнер, его спецпосланник Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время визита в Майами.

Reuters называет эту информацию «первым подтверждением» того, что неофициально обсуждаемый в октябре документ РФ стал основой для реализации мирных инициатив США из 28 пунктов.

В Госдепартаменте США, а также в посольствах России и Украины в Вашингтоне на запрос агентства о комментарии по этому поводу не ответили.

Накануне Дональд Трамп говорил, что концепцию США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов. По данным Bloomberg, из плана исключили вопрос использования замороженных российских активов. Politico писало, что в перечне теперь нет пункта про передачу Донецкой и Луганской областей России. ABC же узнал об исключении из плана пунктов о численности ВСУ и амнистии сторон конфликта.

