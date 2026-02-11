Мэр Сысерти предупредил о фейковых призывах к митингу, рассылаемых от его имени

Глава Сысертского муниципального округа Свердловской области Дмитрий Нисковских предупредил о фейковой рассылке с призывами выйти на митинг, исходящей якобы от его имени. По его словам, в социальных сетях и мессенджерах стала активно распространяться фейковая информация с призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Хочу официально и со всей ответственностью заявить: данная информация является ложной. Я никогда, ни при каких обстоятельствах, не призывал и не призываю жителей нашего округа к участию в мероприятиях, не согласованных с органами власти в установленном законом порядке»,— написал у себя в Telegram-канале господин Нисковских, добавив, что все официальные заявления от его имени публикуются на сайте администрации и в верифицированных аккаунтах в соцсетях.

Глава округа напомнил, что проведение публичных мероприятий регулируется ФЗ № 54-ФЗ. Участие в несанкционированных митингах, а также их организация влекут за собой административную (ст. 20.2 КоАП РФ) и даже уголовную ответственность.

Напомним, накануне в Екатеринбурге прошли выборы мэра, на второй срок переизбран Алексей Орлов. Одним из кандидатов ранее являлся Дмитрий Нисковских.