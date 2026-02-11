Все призеры Олимпиады 10 февраля

Во вторник, 10 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей.

Фристайл. Слоупстайл (мужчины). 1. Бирк Рууд (Норвегия); 2. Алекс Холл (США); 3. Лука Харрингтон (Новая Зеландия).

Шорт-трек. Смешанная эстафета. 1. Сборная Италии; 2. Сборная Канады; 3. Сборная Бельгии.

Лыжные гонки. Спринт (женщины). 1. Линн Сван; 2. Йонна Сундлинг; 3. Майя Дальквист (все — Швеция). Спринт (мужчины). 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия); 2. Бен Огден (США); 3. Оскар Опстад Вике (Норвегия).

Биатлон. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины). 1. Юхан-Улав Ботн (Норвегия); 2. Эрик Перро (Франция); 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

Горнолыжный спорт. Командная комбинация (женщины). 1. Ариана Редлер и Катарина Хубер (Австрия); 2. Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (Германия); 3. Жаклин Уайлз и Пола Молтцан (США).

Керлинг. Смешанные пары. 1. Расмус Врано и Изабелла Врано (Швеция); 2. Кори Дропкин и Кори Тиес (США); 3. Амос Мозанер и Стефания Константини (Италия).

Санный спорт. Одиночки (женщины). 1. Юлия Таубиц (Германия); 2. Элина Бота (Латвия); 3. Эшли Фаркухарсон (США); 13. Дарья Олесик (Россия).

Прыжки с трамплина. Смешанные команды, нормальный трамплин. 1. Ника Водан, Ника Превц, Анже Ланишек и Домен Превц (Словения); 2. Анна Удине Стрем, Кристоффер Эриксен Сундал, Эйрин Мария Квандал и Мариус Линнвик (Норвегия); 3. Нодзоми Маруяма, Рёю Кобаяси, Сара Таканаси и Рэн Никайдо (Япония).

