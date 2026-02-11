В Запорожской области 24 селам вернули свет после массированной атаки БПЛА

В 24 селах Токмакского округа Запорожья, а также частично в городах Токмаке и Молочанске восстановили электроснабжение. Подача электроэнергии в регионе прекратилась из-за налета БПЛА на регион.

«Специалисты продолжают работы по восстановлению подачи электроэнергии. Работы осложняются высокой активностью дронов»,— написал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Удар дронов по энергетической инфраструктуре региона произошел вечером 10 февраля. Это привело к отключению электричества в большей части Токмакского муниципального округа. Социальные объекты, а также критическая инфраструктура были подключены к резервным источникам питания.