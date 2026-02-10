ЕС призвал Иран освободить из тюрьмы нобелевскую лауреатку мира Наргес Мохаммади

Евросоюз призвал власти Ирана немедленно и без всяких условий освободить Наргес Мохаммади. В Европейской внешнеполитической службе заявили, что обвинения против нобелевской лауреатки мира основаны исключительно на ее правозащитной деятельности.

«Правозащитники должны иметь возможность высказывать свое мнение и осуществлять свою законную деятельность, не опасаясь тюремного заключения или преследований»,— отметили в европейской службе.

Представители ЕС напомнили, что Тегеран связан обязательствами по международному праву в области прав человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах. Поэтому власти страны обязаны соблюдать свободу выражения мнений, право на свободу объединений и мирных собраний.

Наргес Мохаммади занимает пост вице-президента Центра правозащитников в Иране. За последние 20 лет власти неоднократно лишали ее свободы за оппозиционные взгляды, журналистскую и правозащитную деятельность. В 2023 году ее наградили Нобелевской премией мира за усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех. 8 февраля этого года власти Ирана приговорили ее к 7,5 годам тюрьмы.