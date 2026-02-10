Сборная Словении выиграла командный турнир по прыжкам с трамплина на Олимпиаде

Золото Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях смешанных команд по прыжкам на лыжах с нормального трамплина завоевала сборная Словении. В ее состав вошли Ника Водан, Анже Ланишек, а также возглавляющие соответственно женский и мужской общий зачет Кубка мира Ника Превц и Домен Превц.

Победители набрали 1069,2 балла. Второе место с 1038,3 баллами заняла норвежская сборная. Третьей стала японская команда (1034).

Для 25-летнего Домена Превца это первая олимпийская медаль. Для его младшей сестры, 20-летней Ники Превц, — вторая. Ранее в Италии она завоевала серебро в личных соревнованиях по прыжкам с нормального трамплина. 25-летняя Ника Водан увезла золото и бронзу из Пекина (2022). 29-летний Анже Ланишек впервые стал призером Олимпийских игр.

Арнольд Кабанов