Адмирал сошел на берег

10 февраля ветераны военно-морского флота России собрались на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы под «Варяга» проститься с экс-главнокомандующим ВМФ Владимиром Куроедовым. Сослуживцы вспоминали его как человека, который делал, что мог, в условиях скудного финансирования флота в 1990-х. Но именно его решения 30-летней давности позволяют сейчас «бить этих ненавистных бандеровцев», рассказали у гроба моряки. Они заверяли, что Владимир Куроедов глубоко переживал трагедию подлодки «Курск», и надеялись, что именем главкома однажды все-таки назовут корабль.

У входа на Троекуровское кладбище с полудня начали собираться пожилые мужчины с военной выправкой. Многие были в парадной форме зимнего образца — очень кстати для февральского морозца. «Здравия желаю!» — громко приветствовали друг друга пожилые моряки, звонко хлопая по плечам. Несмотря на траурный повод, многие улыбались, увидев постаревших товарищей по мореходке — некоторые сослуживцы встречались впервые за десятилетия.

В траурном зале стояли два десятка венков: от министра обороны Андрея Белоусова и начальника Генштаба Валерия Герасимова, от судостроительного комплекса «Севмаш»… И, конечно, от «Клуба адмиралов», который на момент смерти возглавлял Владимир Куроедов. Между венками располагался гроб, укрытый российским флагом. Пришедших проститься встречала фотография Владимира Куроедова времен его службы на посту главкома. Под ней ярко блестели медали и награды.

На похороны пришли бывшие главкомы ВМФ Николай Евменов, Виктор Чирков и Владимир Масорин, но первым взял слово действующий главнокомандующий Александр Моисеев. Он назвал господина Куроедова «выдающимся военачальником», вся жизнь которого была «воплощением беззаветного служения Родине». Главком отметил, что покойный коллега руководил флотом в «ответственный период становления нашей новой российской государственности» и не боялся принимать трудные решения.

«В основе его действий всегда было четкое понимание места и роли военно-морского флота в обеспечении безопасности и будущего России»,— сказал господин Моисеев, а затем процитировал господина Куроедова: «Мы океанская держава. И право быть ею дает нам только военно-морской флот».

Адмирал Владимир Масорин (сменил Владимира Куроедова на посту главкома в 2005 году) подготовил листок с речью, но расчувствовался и начал говорить от себя. «Вот внешне суровость, строгость… А на самом деле он был очень и очень ранимый человек. Эту ранимость он как бы защищал своим видом,— отметил господин Масорин.— Я бы сказал, что он еще, кроме всего, был эмоциональным человеком. Ну вы все, наверное, знаете — он мог сыграть на баяне, мог спеть красивую песню». Адмирал рассказал историю, как Владимир Куроедов однажды настолько впечатлился выступлением десятилетного мальчика на концерте ко Дню ВМФ, что «не выдержал, вскочил, подошел к этому мальчику, снял свои часы и подарил их малышу».

Напомнил господин Масорин и о служебных заслугах предшественника: «Так как флот 20 лет не финансировался, Владимир Иванович понял, что большие корабли мы сейчас не можем строить. Тем более что все средства шли на атомные подводные лодки. И поэтому он взялся за Каспийскую флотилию (вице-адмирал Масорин командовал этой флотилией в бытность адмирала флота Куроедов главкомом.— “Ъ”). И сегодня она вместе с Черноморским флотом бьет этих ненавистных бандеровцев. Там появились ракетные корабли, и это все благодаря Владимиру Ивановичу — без всякой лести скажу».

Сын покойного Александр сказал всего несколько слов: «Папа был искренний, честный и добрый человек. Все, чему он нас научил, мы постараемся передать хотя бы чуть-чуть дальше. Ну а все остальное я расскажу своим детям. Спасибо». После возложения цветов многие подходили к вдове покойного Наталье Георгиевне: женщины крепко обнимали ее, мужчины целовали руку. Отпевание длилось долго — намного дольше, чем памятные речи. Некоторым явно было трудно стоять так долго. «Если тяжело — присядь, ничего страшного»,— прошептал соседу человек в гражданском. Но тот кивнул в сторону почетного караула и садиться не стал.

Гроб вынесли из зала под музыку военного оркестра. И в начищенных до блеска духовых трубах отражались фигуры пожилых моряков, медленно следовавших за своим главкомом. На кладбище прозвучал троекратный ружейный залп, затем был исполнен государственный гимн России. Почетный караул прошел маршем, а оркестр сыграл «Варяга».

После похорон корреспондент “Ъ” поговорил с вице-адмиралом в отставке Ульяном Байзертом, который был главным механиком ВМФ в 2000-2004 гг. Господин Байзерт назвал господина Куроедова сдержанным и рассудительным руководителем. «Тяжелым испытанием для него стала гибель атомной подлодки «Курск». – рассказал бывший подчиненный главкома. — Он почти не спал, много курил и постоянно держал ситуацию под личным контролем — а сама трагедия еще долго не отпускала его». По мнению вице-адмирала, история «Курска» оставила в тени многие достижения Владимира Куроедова. Ульян Байзерт выразил надежду, что он еще при жизни увидит корабль военно-морского флота, названный в честь Владимира Куроедова.

Полина Мотызлевская, Дмитрий Сотак