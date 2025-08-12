Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
25 лет гибели «Курска»

Четверть века назад во время учений затонул ракетный подводный крейсер

Ровно 25 лет назад, 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск». Погибли все 118 подводников, принимавших участие в учениях. Трагедия потрясла российское и международное сообщество. Прошло больше недели с аварии до момента, когда Северный флот объявил о гибели крейсера. Следствие установило, что виновных в катастрофе нет. Как погиб экипаж и как об этом вспоминает Россия — в галерее «Ъ-СПб»

Полина Пучкова, Александр Коряков

12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск». Как установила Генпрокуратура, гибель атомохода произошла «вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды». Виновные в трагедии не названы. Часть общественников и семей погибших не согласились с выводами следствия. Спустя четверть века многие их вопросы так и не получили ответов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Российский атомный подводный ракетоносец «Курск» эксплуатировался всего пять лет — с 1995-го по 2000-й. Все это время он был в составе 7-й дивизии подводных лодок Северного флота. За год до трагедии К-141 был признан лучшей атомной подлодкой в дивизии. Тогда экипаж под командованием капитана 1-го ранга Геннадия Лячина готовился к дальнему походу. Планировалось, что 15 октября 2000 года они выйдут в Средиземное море в составе авианосно-маневренной группы Северного флота. До этого момента «Курск» ожидали военные учения в августе 2000-го

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Вечером 10 августа К-141 вышел из залива Западная Лица в район учений, которыми руководил командующий Северным флотом Вячеслав Попов. Помимо «Курска», в них участвовали пять подводных лодок, девять надводных кораблей, девять вспомогательных судов, 22 самолета, 11 вертолетов, а также 10 сухопутных частей. Присутствие на учениях хотя бы одного спасательного судна предусмотрено не было. Фотография из архива семьи капитана III ранга командира боевой части Андрея Силогавы, погибшего в возрасте 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Во время военных учений «Курск» должен был стрелять торпедами без боевого заряда, это должно было случиться в период с 11:40 до 13:20. В 6 утра подлодка встала в отведенное ей место. Вероятным противником для атомной лодки был объявлен отряд российских боевых кораблей во главе с ракетным крейсером «Петр Великий». Последний вошел в район «Курска» в 11 утра, спустя 28 минут на крейсере зафиксировали мощный подводный взрыв. Фото из личного архива Анны Силогава

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Спустя 136 секунд после первого взрыва на глубине 100 м прогремел второй — мощностью 5 тонн в тротиловом эквиваленте. Учебные торпеды «Курск» так и не выпустил, а экипаж на связь не вышел

Фото: Коммерсантъ / Архив семьи Андрея Силогавы

Руководитель учений Вячеслав Попов в тот день вылетел на берег, не дождавшись сообщения о всплытии «Курска». На пресс-конференции он сообщил журналистам, что боевые учения прошли успешно, умолчав о потере связи с «Курском». Остальные участники учений также покинули район. Лишь спустя 12 часов после аварии Вячеслав Попов объявил боевую тревогу и признал случай с К-141 аварийным

Фото: Коммерсантъ / Константин Крупенин

Ночью с 12 на 13 августа экипажи разных кораблей фиксировали сигналы SOS в зоне, где затонул «Курск». Позже выяснилось, что сигналы подавали 23 выживших подводника. Они перешли в 9-й отсек и стучали металлическими предметами по обшивке подлодки в ожидании помощи. Наутро в прессе стали появляться первые сообщения о том, что экипаж не вышел на связь после учений. Военные ведомства давали противоречивую информацию

Фото: Федор Земсков

Главком Военно-морского флота адмирал Владимир Куроедов докладывал Владимиру Путину, что связь с «Курском» на самом деле налажена. В некоторых СМИ со ссылкой на анонимные источники начали говорить, что опасности для жизни подводников нет. Норвегия, Англия, США и Франция предложили России помощь в спасении моряков. Но российские военные заявили, что внешнее участие в спасении экипажа не нужно. 15 августа главный штаб ВМФ объявил о спасательной операции и наличии связи с членами экипажа. Вице-премьер РФ Илья Клебанов в тот же день сообщил, что для спасения у России «имеются все технические возможности. Они по своему уровню не хуже американских»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Вечером 16 августа ни одному спасательному аппарату не удалось закрепиться на корпусе субмарины. Президент Владимир Путин согласился «принять иностранную помощь» от Норвегии и Великобритании, хотя считал, что на тот момент нужное оборудование было лишь у РФ и США. К месту трагедии вышли норвежские и британские суда со специалистами и оборудованием

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

17 августа, через пять дней после аварии, Владимир Путин прервал свой отпуск в Сочи. В военный гарнизон Видяево, где базировался «Курск», съехались родственники подводников. С ними встречался вице-премьер Илья Клебанов, но ничего конкретного он не говорил. К этому моменту «КП» опубликовала список членов экипажа — его представители газеты купили за 18 тыс. рублей у офицера ГШ ВМФ. Руководство флота имена подводников до этого скрывало. Надежда Тылик, мать лейтенанта Сергея Тылика, начала публично обвинять власти в бездействии. Владимир Путин приехал в Видяево вечером 22 августа, на следующий день после того, как руководство Северного флота объявило о гибели экипажа «Курска»

Фото: Администрация Президента России

На встрече с родственниками погибших Владимир Путин пообещал выплатить семьям погибших среднее жалованье офицера за десять лет вперед. 23 августа в России был объявлен общенациональный траур. В тот же день Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели «Курска» по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта). 20 октября началась операция по подъему атомохода с телами подводников. На фото родственники погибших моряков-подводников побывавшие в Баренцевом море, где на месте гибели АПК «Курск» совершили ритуал прощания. Слева на снимке — АПЛ «Воронеж», точная копия «Курска»

Фото: Фото Михаила Рогозина (ИТАР-ТАСС

Первым в Петербург доставили тело капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова. При нем была найдена записка, ставшая легендарной. Она стала доказательством того, что 23 подводника выжили после взрывов и в надежде на спасение перешли в 9-й отсек. «Здесь темно писать, но наощупь попробую. Шансов, похоже, нет, процентов 10–20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников»,— сообщалось в записке, вошедшей в историю как пример стойкости духа российского подводника

Фото: Wikimedia

Песню «Капитан Колесников» в память о погибших моряках в 2007 году выпустил Юрий Шевчук («ДДТ»). «После о случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?» — поется в песне

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Прощание с Дмитрием Колесниковым проходило в актовом зале Адмиралтейства, где размещалось Высшее военно-морское училище имени Дзержинского. Всех желающих попасть на панихиду по подводнику зал вместить не смог

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Погибших подводников «Курска» хоронили на Серафимовском кладбище в восемь этапов по мере разборки обломков и поднятия субмарины со дна моря. 17 ноября 2001 года прошли самые масовые похороны членов экипажа, тогда земле предали 11 моряков. Рядом с могилами Дмитрия Колесникова и Александра Бражкина, которых похоронили первыми, соорудили 30 бетонных коробов-саркофагов. Под залпы оружейного салюта гробы опустили в могилы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Похороны Героя России командира АПЛ «Курск» Геннадия Лячина и шестерых членов экипажа на Серафимовском кладбище 23 марта 2002 года. Вдова командира Ирина Лячина (слева). «Согласно флотским обычаям командир покидает свой корабль последним. Так получилось и сейчас — Геннадий Лячин с борта лодки сошел последним»,— сказал на похоронах командующий Северным флотом РФ адмирал Геннадий Сучков (назначен после понижения Вячеслава Попова). Всего на Серафимовском кладбище похоронено 32 подводника, погибших на «Курске»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Первые детали поднятые со дна. Подъем крейсера стал одной из самых трудных операций в истории спасения кораблей. Год «Курск» покоился на дне. Обломки поднимала команда голландских инженеров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Поднимали «Курск» в течение шести месяцев в 2001 году с помощью гидравлических домкратов. Сначала была отделена поврежденная носовая часть корпуса, затем прорезаны отверстия в корпусе, в которые завели расширительные зацепы. Подъемные тросы поднимали оставшуюся часть подводного крейсера. Принципиальная схема морского этапа подъема АПЛ «Курск»: 1 — контейнер управления; 2 — жилой блок; 3 — катушка со стрендами; 4 — тросовый домкрат; 5 — компенсаторы динамических нагрузок; 6 — силовой блок; 7 — 50-тонный палубный кран; 8 — палубная лебедка; 9 — баржа «Гигант-4»; 10 — грузонесущая связь (пучок из 54 стрендов); 11 — зацеп; 12 — направляющий стренд; 13 — вырез в корпусе; 14 — якорь типа «Дельта-флиппер»; 15 — отделенный первый носовой отсек; 16 — оборудование для отделения первого носового отсека

Фото: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова / Б.А. Бугаенко, А.Ф. Галь

Внешний осмотр К-141 показал сильные разрушения корпуса носовой части лодки, в том числе сквозную пробоину площадью в несколько квадратных метров

Фото: Фото ИТАР-ТАСС (str).

Осмотрев повреждения, специалисты сделали вывод о внутреннем взрыве боезапаса в первом отсеке

Фото: Фото Льва Федосеева (ИТАР-ТАСС

12 августа 2003 года, в третью годовщину трагедии, на Серафимовском кладбище открыли мемориал морякам АПЛ «Курск». Мемориал представляет собой вымощенную каменными плитами площадку, на которой расположены три ряда могил и памятник — бронзовый буревестник, символизирующий морскую стихию и вечный покой

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Мемориальный комплекс в Видяево, посвященный памяти погибшего экипажа, открылся годом раньше, чем петербургский. Монумент К-141 соседствует с памятником в честь погибших моряков с АПЛ К-131, затонувшей в 1984-м году. «Курский» памятник похож на парус, а на месте сохранен закладной камень

Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости

В момент трагедии на «Курске» находилось 14 севастопольских подводников. Памятник погибшим морякам в Севастополе был установлен в 2003 году, также с бронзовой фигурой буревестника. На нем высечены слова из предсмертной записки Дмитрия Колесникова, а также указаны координаты, где затонула подлодка

Фото: Коммерсантъ / Александр Скифский

15 июня 2009 года в Мурманске появится фрагмент рубки «Курска», ставший памятником морякам-подводникам, погибших в мирное время

Фото: Insider / Wikipedia

Многократно в августе разных лет фанатский вираж ФК «Зенит» чтил память погибших в трагедии подводников «Курска», растягивая на домашних трибунах баннер с запиской капитан-лейтенанта Колесникова

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Памятные мероприятия на Серафимовском кладбище в 2015 году. Если сразу после трагедии некоторые родственники покойных обвиняли Владимира Путина в бездействии, то спустя 15 лет другие высказывали ему благодарности за проводимую политику. На фото: племянники мичмана Олега Трояна на годовщине трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Ежегодно 12 августа в России проводятся акции в память о подводниках «Курска». Хотя спустя 25 лет фактические обстоятельства катастрофы все еще неизвестны. Неясно даже, являются ли на данный момент материалы уголовного дела или их часть засекреченной информацией

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

