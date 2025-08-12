25 лет гибели «Курска»

Главком Военно-морского флота адмирал Владимир Куроедов докладывал Владимиру Путину, что связь с «Курском» на самом деле налажена. В некоторых СМИ со ссылкой на анонимные источники начали говорить, что опасности для жизни подводников нет. Норвегия, Англия, США и Франция предложили России помощь в спасении моряков. Но российские военные заявили, что внешнее участие в спасении экипажа не нужно. 15 августа главный штаб ВМФ объявил о спасательной операции и наличии связи с членами экипажа. Вице-премьер РФ Илья Клебанов в тот же день сообщил, что для спасения у России «имеются все технические возможности. Они по своему уровню не хуже американских»

