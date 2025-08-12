25 лет гибели «Курска»
Четверть века назад во время учений затонул ракетный подводный крейсер
Ровно 25 лет назад, 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск». Погибли все 118 подводников, принимавших участие в учениях. Трагедия потрясла российское и международное сообщество. Прошло больше недели с аварии до момента, когда Северный флот объявил о гибели крейсера. Следствие установило, что виновных в катастрофе нет. Как погиб экипаж и как об этом вспоминает Россия — в галерее «Ъ-СПб»
