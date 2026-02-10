Быть заменимым некрасиво

Первый Международный конгресс государственного управления открылся 10 февраля на площадке Президентской академии. На его пленарной сессии «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом» участники мероприятия, среди которых были первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Григоренко и мэр Москвы Сергей Собянин, искали место чиновника в меняющемся мире. Общий вывод: несмотря на все перемены в госуправлении, главное место остается за человеком. Цифровизации отведена роль инструмента в руках чиновника, заменить которого никакой искусственный интеллект никогда не сможет.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин сошлись во мнении, что идеальный чиновник должен быть творцом и даже героем

Организаторами масштабного четырехдневного конгресса по госуправлению выступили правительство РФ, Президентская академия (экс-РАНХиГС) и Росконгресс. Выступая на его пленарном заседании, Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас система госуправления фактически адаптируется под привычки зумеров, под реалии, связанные с внедрением цифровых технологий. И цифровизация, по его словам, является «лучшим инструментом борьбы с бюрократией». Пять-семь лет назад доля электронного документооборота в аппарате правительства РФ составляла 30%, сейчас — более 90%. В разы сократился срок выпуска нормативных актов. Сейчас обсуждается внедрение ИИ в систему госуправления — оно сильно разгружает чиновника, оптимизируя процессы. Впрочем, цифровизация, признал «цифровой» вице-премьер, лишь инструмент для повышения эффективности управления. Если пользоваться им неправильно, может сложиться демотивирующая к любым действиям система контроля.

Сергей Кириенко, развивая тему ИИ, высказал мнение, что эта технология может заметно облегчить жизнь как граждан, так и госслужащих, но полностью заменить чиновника никогда не сможет. Согласно приведенным им данным ВЦИОМа, такого же мнения придерживаются 92% населения и только 4% считают, что подобная замена возможна. Эти результаты Сергей Кириенко объяснил тем, что «способность сопереживать, чувствовать боль другого человека как свою собственную никакой ИИ никогда не сможет реализовать».

Переходя от чувств чиновников к требованиям к ним, Сергей Собянин отметил, что есть два подхода к госслужбе. Первый основан на жестких ключевых показателях эффективности, второй — на доверии и понимании характера движения: в правильном ли направлении оно происходит и насколько оно эффективно. Во втором случае измерение цифрами невозможно, это, по словам мэра, «можно лишь почувствовать». По его мнению, управленец высокого уровня должен гореть на работе, желать достигнуть результатов и не бояться конфликтов. «Он должен быть борцом, каждый день быть героем на своей службе»,— установил высокую планку Сергей Собянин.

Белый дом, отметим, пока достаточно продвинулся скорее в реализации первого подхода. Утверждено огромное количество разного рода целевых показателей, а ради повышения эффективности работы при достижении национальных целей развития правительство даже внедрило технологию искусственного интеллекта в ГАС «Управление» (система позволяет отслеживать достижения стратегических целей и контролировать взаимосвязи госпроектов, см. “Ъ” от 11 сентября 2025 года).

Впрочем, отметил Дмитрий Григоренко, «мы можем долго обсуждать систему, ее можно донастраивать, надстраивать, но управляет ею человек». Для госслужащего важно неравнодушие, в противном случае не важны ни качество системы, ни скорость изменений, согласен вице-премьер.

Сергей Кириенко тему неравнодушия поддержал в полной мере, подняв ее еще выше. Он заявил, что на госслужбу приходят для того, чтобы творить — у людей есть потребность в гордости, и такая деятельность позволяет удовлетворить ее, дает возможность сделать то, что меняет мир вокруг. Революционным изменением в системе госуправления он назвал изменение подхода к оценке эффективности чиновников в 2024 году, когда по решению Владимира Путина при оценке результативности их работы стало учитываться мнение граждан, а не только показатели в виде «рублей, тонн и километров».

Венера Петрова