Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В свердловском поселке произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Свердловской области, примерно в 224 км от Екатеринбурга, недалеко от поселка Бородинка, произошло землетрясение магнитудой 3,5, следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из крупных городов ближайший к данному населенному пункту — Красноуральск. Событие зафиксировали в пятницу, 6 февраля, в 10:08 по местному времени. Согласно шкале Рихтера магнитуда 3,5 относится к категории слабых.

В ноябре землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано на севере Свердловской области в районе поселка Лесоразработки (входит в Серовский муниципальный округ).

Полина Бабинцева

Новости компаний Все