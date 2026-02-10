В свердловском поселке произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Свердловской области, примерно в 224 км от Екатеринбурга, недалеко от поселка Бородинка, произошло землетрясение магнитудой 3,5, следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных.

Из крупных городов ближайший к данному населенному пункту — Красноуральск. Событие зафиксировали в пятницу, 6 февраля, в 10:08 по местному времени. Согласно шкале Рихтера магнитуда 3,5 относится к категории слабых.

В ноябре землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано на севере Свердловской области в районе поселка Лесоразработки (входит в Серовский муниципальный округ).

Полина Бабинцева