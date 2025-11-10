На севере Свердловской области произошло землетрясение с магнитудой 3,9
В Свердловской области, примерно в 376 км от Екатеринбурга, в районе поселка Лесоразработки (входит в Серовский муниципальный округ) произошло землетрясение магнитудой 3,9 , следует из информации с сайта Казахстанского национального центра данных.
Событие зафиксировали в четверг, 6 ноября, в 10:36 по местному времени.
Ранее землетрясение магнитудой 3,6 было зарегистрировано в районе поселка Левиха в Свердловской области, а в декабре 2024 года вблизи Краснотурьинска зафиксировали землетрясение силой 3,9.