Долги набирают обороты

Российские эмитенты вновь вышли на долговой рынок с долларовыми облигациями. На этой неделе «Газпром капитал» размещает бонды на $250 млн, а до конца месяца с аналогичными бумагами могут выйти ГТЛК, «Полипласт» и СИБУР. В ряде случаев эмитенты готовят валютные заимствования взамен погашаемых евробондов и замещающих облигаций, так что весной их активность вырастет еще сильнее из-за крупных погашений. Ставки по валютным облигациям могут вырасти из-за обострения конкуренции с рублевыми, не исключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эмитенты локальных валютных облигаций традиционно активно открыли сезон размещений. 10 февраля книгу облигаций (первый выпуск в долларах в этом году) сформировал «Газпром капитал». Пятилетние долговые бумаги пользовались спросом, в результате чего объем выпуска был увеличен с $200 млн до $250 млн, а купонная ставка снижена с 7,75% годовых до 7,5% годовых. Ранее в начале февраля два эмитента также с повышенным спросом разместили облигации в китайской валюте: «Акрон» — на 1,5 млрд CNY, РЖД — на 4 млрд CNY (см. “Ъ” от 6 февраля).

До конца месяца ожидается размещение долговых валютных бумаг как минимум двух эмитентов.

ГТЛК в конце недели откроет книгу заявок на трехлетний выпуск объемом не менее $100 млн с купонной ставкой не выше 9,5% годовых. Через неделю «Полипласт» проведет сбор заявок двух выпусков облигаций в долларах и юанях. Объемы этих размещений пока не раскрываются, но в прошлом году компания размещала выпуски объемом более 200 млн CNY и $25–36 млн. Кроме того, по данным источника “Ъ” на долговом рынке, долларовые облигации может разместить в феврале и СИБУР. В прошлом году холдинг разместил три выпуска на $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Одной из причин роста активности эмитентов являются грядущие погашения валютных облигаций. 11 февраля «Газпром капитал» будет гасить евробонды и замещающие их облигации объемом $1,25 млрд. В дополнение к этому, как отмечает руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка Мария Радченко, в марте эмитент гасит еврооблигации и замещающие облигации на €750 млн. В марте РЖД погасит евробонды на 250 млн CHF.

Активизации публичных валютных заимствований способствует желание экспортеров снизить процентные расходы на фоне все еще высоких рублевых ставок

Как отмечает начальник отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов, в валюте ставки привлечения нового долга для заемщиков с рейтингом ААА — однозначные, ставки по рублевому долгу — двузначные. «Мы видели кейсы, когда заемщики, которые не испытывают недостатка валюты, все равно предпочитали занимать в ней, с последующей конвертацией привлеченных средств в рублевые сбережения или в рублевые инвестиции»,— отмечает он.

С учетом крупных погашений валютных облигаций в ближайшие месяцы активность эмитентов будет нарастать. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, в первой половине 2026 года запланировано погашение 22 выпусков облигаций в различной иностранной валюте на сумму более 547 млрд руб. «Из них семь выпусков придется на замечающие облигации на 197,2 млрд руб.»,— отмечает господин Ермак. В частности, в марте «Роснефть» погашает облигации на 15 млрд CNY, «Норильский никель» — на $1 млрд.

При этом высвобождаемой ликвидности в результате погашений «старых» выпусков будет достаточно для удовлетворения новых предложений со стороны эмитентов.

Однако в связи с высокими рублевыми ставками и устойчивостью курса рубля такого же ажиотажного спроса со стороны инвесторов, какой был в августе—сентябре минувшего года (см. “Ъ” от 3 сентября 2025 года), участники рынка не ждут. Ранее начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров не исключал роста ставок по валютным инструментам, «так как эмитенты будут вынуждены предоставить определенную премию ко вторичному рынку, чтобы заинтересовать инвесторов».

Виталий Гайдаев