Союзная колея

РЖД провела дебютное размещение валютных облигаций, номинированных в юанях. За счет высокого спроса со стороны инвесторов эмитент смог вдвое увеличить объем привлечения до 4 млрд CNY, что сделало его одним из крупнейших рыночных размещений юаневых облигаций. При этом купонная ставка по новым бумагам оказалась в два раза ниже, чем по рублевым облигациям компании. Вырученные средства могут пойти на погашение выпуска замещающих облигаций, а также на финансирование инфраструктурных проектов с Китаем.

5 февраля РЖД закрыла книгу заявок по размещению дебютного выпуска юаневых облигаций. Инвесторам был предложен выпуск облигаций на три с половиной года объемом не менее 2 млрд CNY и ставкой купона не выше 8% годовых. За счет высокого интереса к бумаге итоговый объем размещения был увеличен до 4 млрд CNY, а финальный купон установлен в размере 7,6% годовых. В декабре прошлого года «Газпром Капитал» разместил аналогичный по длине выпуск на 3 млрд CNY с купонной ставкой 7,4% годовых. В РЖД не стали комментировать проведенное размещение.

Высокий интерес к выпуску госкомпании проявляли все опрошенные “Ъ” менеджеры фондов. Портфельные управляющие отмечают высокое кредитное качество эмитента (рейтинг ruAAА от «Эксперт РА») и привлекательный уровень доходности к погашению (выше 7,8% годовых). «Эмитент дал ощутимую премию к обращающимся на рынке выпускам юаневых облигаций эмитентов первого эшелона, которые торгуются с доходностью 7,2% годовых. Неудивительно, что он смог вдвое от первоначального ориентира увеличить объем размещения»,— отмечает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

РЖД исторически являлась одним из активных участников не только внутреннего, но и международного рынка, однако за рубежом зачастую размещала евробонды, номинированные в рублях. Портфельный управляющий УК «Первая» Артур Копышев констатирует, что на облигационном рынке немного валютных выпусков РЖД. «В валюте на внутреннем рынке компания размещала только замещающие облигации»,— отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак. Выход компании с новым валютным выпуском может быть связан с погашением 12 марта выпуска замещающих облигаций объемом 250 млн CHF. После этого останется в обращении еще один выпуск (на 150 млн CHF) с погашением в апреле 2028 года.

Привлеченное финансирование может пойти и на инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры в рамках сотрудничества с Китаем, не исключают аналитики. «В условиях закрытия западных рынков капитала юань является хорошей альтернативой для международных расчетов и финансирования инвестиционных проектов компании»,— отмечает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анна Иванова.

Выход в сегмент валютных облигаций может быть продиктован и необходимостью диверсифицировать источники привлечения финансирования. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров обращает внимание, что эмитент в последнее время столкнулся с серьезными вызовами, связанными с высокой долговой нагрузкой. В декабре стало известно, что власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД, которая может включать реструктуризацию долга (см. “Ъ” от 19 декабря). Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев обращает внимание на снижение чистой прибыли компании по итогам девяти месяцев 2025 года, что заставляет инвесторов закладывать повышенные кредитные риски. «Ставки по рублевым облигациям РЖД в обращении составляют 15,2–19,5% годовых и находятся примерно на уровне эмитентов с рейтингом AA+»,— отмечает эксперт.

В таких условиях участники рынка допускают размещение компанией новых выпусков валютных облигаций. Как считает Анна Иванова, эмитент будет ограничиваться выпусками, номинированными в юанях, которые на данный момент наиболее предпочтительны в случае валютных заимствований. «Тем не менее РЖД не планирует существенно наращивать валютный долг, сохраняя валютные риски на низком уровне»,— отмечает госпожа Иванова.

Виталий Гайдаев