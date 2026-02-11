В Ярославской епархии опровергли авторство комментариев о «пророчестве Фатимы»

В Ярославской епархии опровергли существование «священника Сергея Иванова» из храма Рождества Христова в Ярославле, который якобы дал комментарии «о четвертом пророчестве Фатимы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Рождества Христова в Ярославле входит в состав музея-заповедника

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Церковь Рождества Христова в Ярославле входит в состав музея-заповедника

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В течение нескольких месяцев различные российские СМИ, информационные сайты и дзен-каналы публикуют новость о «четвертом пророчестве»; она регулярно попадает в региональный топ «Дзен-новостей». Очередная порция таких материалов появилась 10 февраля.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» пресс-секретарь Ярославской епархии иерей Александр Сатомский, в Ярославле нет священника Сергея Иванова, нет и действующего православного храма с таким названием. Пресс-секретарь пояснил, что обращался в редакцию сайта, опубликовавшего новость первым, с просьбой не ссылаться на Ярославскую епархию, но не получил ответа.

Единственный храм Рождества Христова в Ярославле является частью Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в музее, службы в Рождественском храме не проводятся, и священника там нет.

Антон Голицын