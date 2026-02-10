ЦОДД Москвы анонсировал установку 1,6 тыс. «умных» дорожных камер

Власти Москвы планируют масштабное обновление парка камер, фиксирующих нарушения ПДД. В рамках нового контракта, который планирует заключить ЦОДД Москвы, 1,6 тыс. старых приборов заменят на современные, способные с помощью ИИ фиксировать несколько нарушений сразу, включая использование телефона за рулем и выезд на тротуар. Предполагаемая стоимость контракта — 11,4 млрд руб.

«Новые камеры, оснащенные технологиями ИИ, будут способны выявлять широкий спектр нарушений», — пояснили «Ъ» в ЦОДД. Помимо контроля скорости, устройства смогут определять разговор по телефону без гарнитуры, езду без мотошлема, выезд на тротуар и остановку в неположенном месте. Общее количество камер в городе не изменится — их останется 3,7 тыс. штук.

«Возраст комплексов выше пяти-семи лет — это фактически рубеж, разделяющий их поколения, — говорят в ассоциации ОКО. — Функционал старых камер ограничен, что сильно снижает их эффективность». Расширение функционала камер может увеличить поток штрафов, считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. «ГИБДД в связи с этим должна увеличить пропорционально и штат сотрудников, принимающих решения о наложении штрафа», — отмечает эксперт. По данным ГИБДД, в 2025 году в Москве в автоматическом режиме было выявлено 38,1 млн нарушений, что на 9% меньше, чем годом ранее.

