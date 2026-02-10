Арианна Фонтана стала первой женщиной, взявшей медали на шести зимних Олимпиадах

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана, победив со сборной своей страны в смешанной эстафете на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, установила довольно заметное достижение. Она стала первой женщиной, которой удалось завоевать медаль на шести зимних Олимпиадах.

Дебютной для Фонтаны стала Олимпиада 2006 года в Турине: на нее спортсменка отправилась, еще не достигнув 16-летия. Тогда она взяла бронзу в эстафете. На Играх в Ванкувере она добралась до первой медали в индивидуальной дисциплине, взяв бронзу в забеге на 500 м. Из Сочи-2014 шорт-трекистка увезла три медали: серебряную на 500 м и бронзовые (1500 м, эстафета).

В Пхёнчхане-2018 Фонтана впервые стала олимпийской чемпионкой, победив на 500-метровке. Кроме того, на корейских Играх ей досталось серебро в эстафете и бронза на дистанции 1000 м. На предыдущей Олимпиаде, которую четыре года назад принимал Пекин, ей удалось повторить успех в забеге на 500 м, дважды — в смешанной эстафете и на дистанции 1500 м — она стала серебряным призером.

Если учитывать все Игры — и летние, и зимние — абсолютной рекордсменкой является немецкая всадница Изабель Верт. Она брала золото на семи всех семи Олимпиадах, в которых участвовала (1992, 1996, 2000, 2008, 2016, 2020, 2024).

Арианне Фонтане 35 лет, помимо этого на ее счету 17 медалей чемпионатов мира (в том числе, одна золотая) и 45 наград европейских первенств (в том числе 25 золотых).

