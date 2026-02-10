Директор казачьего кадетского корпуса готовил нападение на сотрудника ФСБ

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела о подготовке нападения на оперативного работника управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Заказчиком преступления следствие считает Ивана Безуглого, и. о. директора казачьего кадетского корпуса, сообщил собеседник «Ъ» в правоохранительных органах.

В январе текущего года в казачьем кадетском корпусе имени атамана Безуглого проходили проверки финансовой деятельности и оперативно-разыскные мероприятия, что не понравилось 32-летнему исполняющему обязанности директора Ивану Безуглому-младшему. По данным следствия, руководитель учебного заведения решил напугать сотрудника ФСБ, который проводил проверку. Злоумышленник попросил знакомого избить оперативника, чтобы тот какое-то время не смог работать. Предполагаемый исполнитель обратился в правоохранительные органы, после чего силовики сняли на видео якобы избитого потерпевшего. Иван Безуглый, получив видео, передал исполнителю 85 тыс. руб., после чего был задержан. Обвиняемый признал вину.

Господину Безуглому предъявлено обвинение в организации приготовления к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ). В случае признания его виновным злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Иван Безуглый возглавляет казачий кадетский корпус, названный в честь его деда и полного тезки, атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглого-старшего, умершего в феврале 2025 года. Атаман Безуглый был заметной фигурой в общественной жизни региона, весной 2014 года он руководил казачьими формированиями во время событий в Крыму.

Анна Перова, Краснодар