ЦСКА стал обладателем Зимнего кубка РПЛ

Московский ЦСКА выиграл Winline Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря победе столичного «Динамо» над «Краснодаром» в заключительном матче турнира. Соревнование прошло в Абу-Даби.

«Динамо» одержало победу со счетом 1:0. Гол забил марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб.

ЦСКА в последней встрече по пенальти победил петербургский «Зенит». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе армейцев отличились Кирилл Глебов и Жуан Витор. У петербуржцев авторами голов стали Вендел и Дуглас Сантос. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА — 4:3.

Зимний кубок РПЛ проходил в круговом формате. ЦСКА с пятью очками возглавил турнирную таблицу. Такое же количество баллов набрало «Динамо», однако бело-голубые уступили по дополнительным показателям. «Краснодар» и «Зенит» набрали по три очка.

Таисия Орлова