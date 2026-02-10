Государственным секретарем Дагестана назначен Нюсрет Омаров
Нюсрет Омаров назначен государственным секретарем Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан
Ранее Нюсрет Омаров занимал должность полномочного представителя главы Дагестана в Народном Собрании республики.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в июне 2025 года Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора и изъял в пользу государства нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагестаннефтепродукт» (преобразованный в ООО «Каспетролсервис»). Предприятие принадлежало бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, а также его детям и родственникам.