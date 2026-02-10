Telegram официально замедлен: Роскомнадзор подтвердил введение последовательных ограничений в отношении мессенджера. Причина — систематические нарушения российского законодательства. Решение может быть пересмотрено, если компания Павла Дурова начнет сотрудничать с властью. Но политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Telegram встанет на путь исправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Все случилось внезапно, хотя событие было ожидаемым. Звучит странно, но так часто бывает. В течение чуть ли не года российскому обществу как бы предлагали морально подготовиться. И вот случилось — Telegram-таки замедлили. И многие расстроились.

Официальная причина — игнорирование мессенджером требований российского законодательства. Там достаточно длинный список нарушений, приводить его целиком нет смысла. Главное — это неуважение к законам РФ и ее гражданам. Впрочем, пока Telegram работает. Ему дали шанс вернуться в конструктивное русло и начать сотрудничать. Однако, судя по всему, компания Павла Дурова подчиняться не намерена. Значит, сервис подвергнется дальнейшему замедлению, вплоть до полной блокировки. По крайней мере, такие действия анонсированы. Но власти открыты для откровенного разговора.

Примечательно, что официальное разъяснение уполномоченного ведомства, то есть Роскомнадзора, последовало лишь во второй половине дня. Сначала об этом сообщали источники, оставив таким образом надежду: а вдруг гроза пройдет стороной. Но нет. По идее, новость должна быть радостной, поскольку схвачен за руку нарушитель, который, в частности, отказывается должным образом защищать своих пользователей-россиян от мошенников. Однако почему-то особых восторгов это не вызвало.

Telegram — одно из самых популярных средств общения в стране. Им пользуются и простые граждане, и элиты, и даже власти предержащие. И, конечно, бизнес. Не каждый готов с легкостью расстаться с деньгами.

К тому же возникает неудобный вопрос: почему за грехи владельцев мессенджера должны отвечать его пользователи? Всё это чревато поводом для некоторого недовольства и раздражения.

Сейчас это не очень кстати, поскольку проблем и без того хватает. Хотя, конечно, о безопасности государства необходимо заботиться, с этим никто не спорит. Проблема только в том, что некоторые говорят о том, что это прелюдия к чему-то большому, а свободный интернет в России сокращается, как шагреневая кожа. Это во-первых.

А во-вторых, так кажется, что замедляй-не замедляй, а кто надо мессенджером воспользуется. Альтернативная реальность становится все ближе. Наверное, это не очень хорошо со всех точек зрения так же, как и общественное раздражение. С народом лучше помягче. Более того, на самом верху было признано, что официальным ресурсам общения нужна альтернатива. Так они будут улучшаться и хорошо работать. Альтернатива и свободная конкуренция действительно нужны всегда.

Дмитрий Дризе