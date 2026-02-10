Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Сборная Италии взяла бронзу Олимпиады в турнире смешанных пар по керлингу

Амос Мозанер и Стефания Константини, представлявшие сборную Италии в турнире смешанных пар по керлингу на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, завоевали бронзовую медаль. В матче за третье место они переиграли британский дуэт Брюса Моуэта и Дженнифер Доддс.

Фото: Misper Apawu / AP

Фото: Misper Apawu / AP

Матч завершился со счетом 5:3. Ранее в полуфинале итальянцы уступили команде США (8:9), а британцы — сборной Швеции (3:9).

Амос Мозанер и Стефания Константини завоевали по второй олимпийской медали. Четыре года назад в Пекине они стали чемпионами Игр в этой же дисциплине.

Финал турнира смешанных пар между шведами и американцами состоится позднее во вторник. Его начало запланировано на 20:05 мск.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Яркие моменты Олимпиады

Канадские фигуристы Пайпер Жиль и Поль Пуарье

Канадские фигуристы Пайпер Жиль и Поль Пуарье

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американки Коринн Стоддард на соревнованиях по шорт-треку

Падение американки Коринн Стоддард на соревнованиях по шорт-треку

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ариана Рэдлер из Австрии на состязаниях по женскому командному скоростному спуску

Ариана Рэдлер из Австрии на состязаниях по женскому командному скоростному спуску

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Филипп Раймунд из Германии празднует победу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Филипп Раймунд из Германии празднует победу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женский хоккейный матч между командами Канады и Чехии

Женский хоккейный матч между командами Канады и Чехии

Фото: Sun Fei / Pool Photo / AP

Саночники Битти Подульски и Кейли Аллан из Канады во время тренировки

Саночники Битти Подульски и Кейли Аллан из Канады во время тренировки

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США

Фото: Ashley Landis / AP

Российская саночница Дарья Олесик на тренировке

Российская саночница Дарья Олесик на тренировке

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Немецкая команда после соревнований по прыжкам с трамплина

Немецкая команда после соревнований по прыжкам с трамплина

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Японский сноубордист Рюсей Ямада

Японский сноубордист Рюсей Ямада

Фото: Gregory Bull / AP

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Фото: Francisco Seco / AP

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Барнабас Соллос из Израиля во время соревнований по скоростному спуску

Барнабас Соллос из Израиля во время соревнований по скоростному спуску

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, завоевавший золото на дистанции 5000 м

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, завоевавший золото на дистанции 5000 м

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Австрийский саночник Нико Гляйршер

Австрийский саночник Нико Гляйршер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канадская фигуристка Мадлен Скизас

Канадская фигуристка Мадлен Скизас

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. Спортсменка серьезно повредила травмированное ранее колено

Падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. Спортсменка серьезно повредила травмированное ранее колено

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Подняться Линдси Вонн самостоятельно не смогла, ее пришлось эвакуировать вертолетом

Подняться Линдси Вонн самостоятельно не смогла, ее пришлось эвакуировать вертолетом

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Итальянский сноубордист Мирко Феличетти

Итальянский сноубордист Мирко Феличетти

Фото: Gregory Bull / AP

Австрийская саночница Ханна Прок во время тренировки

Австрийская саночница Ханна Прок во время тренировки

Фото: Aijaz Rahi / AP

Джулия Танно из Швейцарии во время соревнований по лыжному фристайлу

Джулия Танно из Швейцарии во время соревнований по лыжному фристайлу

Фото: Lindsey Wasson / AP

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по лыжным гонкам

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по лыжным гонкам

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Матч по женскому хоккею между командами Чехии и Финляндии

Матч по женскому хоккею между командами Чехии и Финляндии

Фото: Darko Bandic / Reuters

Церемония награждения победительниц в скоростном спуске среди женщин. Золото завоевала Бризи Джонсон из США

Церемония награждения победительниц в скоростном спуске среди женщин. Золото завоевала Бризи Джонсон из США

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию

Фото: Bernat Armangue / AP

Сноубордист Оливер Мартин из США

Сноубордист Оливер Мартин из США

Фото: Hannah McKay / Reuters

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по скиатлону

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по скиатлону

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Австриец Бенджамин Карл празднует победу в финале параллельного гигантского слалома

Австриец Бенджамин Карл празднует победу в финале параллельного гигантского слалома

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фрида Карлссон из Швеции с золотой медалью после соревнований по лыжным гонкам

Фрида Карлссон из Швеции с золотой медалью после соревнований по лыжным гонкам

Фото: Matthias Schrader / AP

Сноубордист Бен Хелдман из Канады

Сноубордист Бен Хелдман из Канады

Фото: Marko Djurica / Reuters

Хон Суджон из Южной Кореи на тренировке по женскому скелетону

Хон Суджон из Южной Кореи на тренировке по женскому скелетону

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Падение Меган Олдэм из Канады на соревнованиях по слоупстайлу

Падение Меган Олдэм из Канады на соревнованиях по слоупстайлу

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии

Фото: Claudia Greco / Reuters

Жаклин Пфайфер из Германии во время тренировки по скелетону

Жаклин Пфайфер из Германии во время тренировки по скелетону

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Австралийский скелетонист Николас Тиммингс

Австралийский скелетонист Николас Тиммингс

Фото: Alessandra Tarantino / AP

1 / 35

