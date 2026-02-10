Сборная Италии взяла бронзу Олимпиады в турнире смешанных пар по керлингу
Амос Мозанер и Стефания Константини, представлявшие сборную Италии в турнире смешанных пар по керлингу на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, завоевали бронзовую медаль. В матче за третье место они переиграли британский дуэт Брюса Моуэта и Дженнифер Доддс.
Фото: Misper Apawu / AP
Матч завершился со счетом 5:3. Ранее в полуфинале итальянцы уступили команде США (8:9), а британцы — сборной Швеции (3:9).
Амос Мозанер и Стефания Константини завоевали по второй олимпийской медали. Четыре года назад в Пекине они стали чемпионами Игр в этой же дисциплине.
Финал турнира смешанных пар между шведами и американцами состоится позднее во вторник. Его начало запланировано на 20:05 мск.
