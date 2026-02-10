Суд закрыл процесс по делу экс-замгубернатора Югры Шипилова

Сургутский городской суд (ХМАО-Югра) на время закрыл судебный процесс по уголовному делу бывшего первого заместителя губернатора региона Алексея Шипилова, сообщили в пресс-службе судов региона.

В пресс-службе уточнили, что это связано с необходимостью сохранения тайны предварительного следствия, поскольку следствие в отношении иных лиц в настоящее время не завершено. «Сторона обвинения продолжает представлять письменные доказательства по делу»,— говорится в сообщении суда.

Экс-замгубернатора задержали в феврале 2025 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки 7,5 млн руб. за общее покровительство одной из управляющих компаний города Нижневартовска. Сначала его поместили в СИЗО, но затем меру пресечения изменили и поместили под домашний арест. В декабре для участия в судебном заседании его перевезли из Ханты-Мансийска в Сургут.

Полина Бабинцева