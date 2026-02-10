Микропредприятия Ставрополья заработали на госзакупках 17,6 млрд рублей

Госкомпании закупили товары и услуги у малого и среднего бизнеса Ставропольского края на 27 млрд руб., заключив более 3,8 тыс. договоров со средней стоимостью 6,9 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшую долю в структуре поставщиков занимают микропредприятия — 65,4%. Они получили заказы на сумму 17,6 млрд руб. Малые компании заработали 7,7 млрд руб., средние — 900 млн руб.

Уточняется, что доля фирм, не включенных в реестр МСП, составляет всего 2,4% от общего количества.

Константин Соловьев