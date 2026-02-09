Жителя Краснодара обвиняют в организации нападения на сотрудника ФСБ

Директор учебной организации арестован в Краснодаре за заказ нападения на оперативного работника краевого управления ФСБ, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Оперативник проводил мероприятия в отношении директора учебного заведения, тот решил отомстить и пообещал знакомому 85 тыс. руб. за избиение сотрудника ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия в учебном заведении проходили в январе текущего года. У директора возникла неприязнь к одному из оперативников, и он решил напугать сотрудника ФСБ. Опасаясь лично участвовать в преступлении, директор попросил своего знакомого напасть на сотрудника ФСБ. Предполагаемый исполнитель сообщил о ситуации в правоохранительные органы, после чего был организован оперативный эксперимент, дальнейшие действия злоумышленника проходили под контролем силовиков.

В ходе оперативного эксперимента были изготовлены видеоматериалы, якобы подтверждающие, что сотрудник ФСБ был избит. Заказчик получил подтверждение и договорился с «исполнителем» о передаче денег, после чего был задержан.

Анна Перова, Краснодар