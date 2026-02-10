В Ярославской области от предприятия потребовали прекратить загрязнять воздух

В Ярославской области природоохранный прокурор внес представление руководителю деревообрабатывающего предприятия об устранении нарушений после жалоб жителей на загрязнение атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По факту обращений прокуратура провела проверку и выяснила, что выбросы загрязняющих веществ в результате работы предприятия происходят без проекта санитарно-защитной зоны, а также без организации производственного экологического контроля и постановки на госучет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Также не утвержден перечень мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий и не разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов.

По результатам проверки должностное лицо организации привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на госучет (ст. 8.46 КоАП РФ). Руководителю предприятия внесли представление, надзорное ведомство поставило на контроль устранение нарушений.

Алла Чижова