Священник погиб во время атаки ВСУ на похоронную процессию в Запорожье

Священнослужитель и настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Бердянской и Приморской епархии.

Как ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, еще шесть участников процессии получили осколочные ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил он.

Запорожская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Евгений Балицкий также сообщил, что из-за налета беспилотников отключилось электроснабжение Васильевского, Михайловского и Токмакского муниципальных округов.