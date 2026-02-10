Губернатор сообщил об ударе ВСУ по похоронной процессии в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Один человек погиб, еще шесть — пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Шестеро участников процессии получили осколочные ранения разной степени тяжести, уточнил господин Балицкий. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Губернатор заверил, что находится на связи с оперативными службами.

Ранее сегодня Евгений Балицкий предупреждал местных жителей о «высокой активности беспилотников» ВСУ в регионе. Он рекомендовал находящимся дома не подходить к окнам, а автомобилистам — воздержаться от поездок. При ночных ударах БПЛА без электричества осталась часть абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа.