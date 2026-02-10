Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе

Десятая ракетка мира россиянка Екатерина Александрова проиграла латвийке Елене Остапенко, занимающей 24-е место в мировой классификации, в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде соперником Остапенко станет победительница матча между колумбийкой Марией Осорио (80-я в мире) и Катериной Синяковой (44).

На счету 31-летней Александровой пять титулов WTA. На прошлой неделе она дошла до финала турнира категории 500 в Абу-Даби, но уступила в воскресенье в решающем матче чешке Саре Бейлек. Чуть позже в тот же день она взяла титул в парном разряде, играя вместе с австралийкой Майей Джойнт.

Арнольд Кабанов