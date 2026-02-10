Сына экс-главы ВФЛА Александра Балахничева обвинили в убийстве отца

В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве своего 76-летнего отца. Ему вменили причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, сообщили в подмосковном управлении прокуратуры. По данным ТАСС, арестованный — сын бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева Александр.

Валентин Балахничев (2015 год)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валентин Балахничев (2015 год)

По данным надзорного ведомства, Балахничев-младший пьяным приехал к отцу в деревню Новая Купавна Богородского городского округа вечером 1 февраля. Между ними произошел конфликт, во время которого сын несколько раз ударил Валентина Балахничева ножом в бедро. Потерпевший умер на месте происшествия.

О смерти Валентина Балахничева глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов сообщил 2 февраля. На тот момент причины ухода из жизни были неизвестны. Валентин Балахничев занимал пост президента ВФЛА с 1991 по 2015 год. Он покинул должность после того, как Российское антидопинговое агентство отстранило победительницу Олимпиады 2012 года Юлию Зарипову и бронзового призера Татьяну Чернову за нарушение антидопинговых правил.

Никита Черненко