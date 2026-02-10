В Балахнинском округе начали формировать новую молодежную палату

Совет депутатов Балахнинского округа Нижегородской области начал прием заявок в новый состав молодежной палаты. Он продлится до 11 марта 2026 года, говорится в сообщении палаты.

Предыдущий состав пришлось досрочно распустить в июне 2025 года из-за ухода большинства членов палаты. Этому предшествовал скандал с исключением местной активистки Ангелины Тюриной. Ранее она пожаловалась на то, что балахнинская администрация не занималась благоустройством Кубенцевского некрополя с захоронениями участников Великой Отечественной войны. Позднее Ангелина Тюрина выдвигалась на выборы в совет депутатов, но не прошла регистрацию.

Конкурсный отбор в новый состав палаты назначен на 19 марта. Молодежная палата формируется из 15 человек сроком на три года.

Галина Шамберина