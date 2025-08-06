Ангелине Тюриной отказали в регистрации на выборы в балахнинский совет депутатов

Избирком отказал помощнику депутата заксобрания Нижегородской области Игоря Рузанкина Ангелине Тюриной в регистрации на выборы в совет депутатов Балахнинского округа. Она была единственным самовыдвиженцем среди 68 кандидатов по 25 округам, следует из данных избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Ангелины Тюриной в соцсети Фото: со страницы Ангелины Тюриной в соцсети

Ангелина Тюрина, ранее исключенная из молодежной палаты Балахнинского округа, выдвигалась по округу №2. Весной она также участвовала в праймериз «Единой России» по этому же округу, но проиграла.

Ангелина Тюрина рассказала «Ъ-Приволжье», что была допущена ошибка в заполнении подписных листов. «Столкнулись с тем, что люди пишут не всегда читаемо, были испорчены уже готовые листы. Поскольку была угроза предвзятости ТИК, приняла решение заполнять ФИО собственноручно. Не учла лишь одного — такое может делать только не участвующее в избирательном процессе лицо, т.е. любой посторонний, но не я»,— пояснила она, добавив, что претензий к комиссии не имеет.

Таким образом, на выборы в совет депутатов пойдут только кандидаты от партий. Своих претендентов выдвинули «Справедливая Россия — за правду», «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР и КПРФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», Ангелину Тюрину исключили из молодежной палаты после жалоб на то, что балахнинская администрация не занималась благоустройством Кубенцевского некрополя с захоронениями участников Великой Отечественной войны. Позднее из палаты вышло большинство ее членов, из-за чего ее пришлось распустить досрочно.

Галина Шамберина