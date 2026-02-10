Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо завоевал седьмое золото Олимпийских игр

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл личный спринт классическим стилем на Играх в Италии. Он стал семикратным олимпийским чемпионом.

Победитель преодолел дистанцию за 3 минуты 39,74 секунды. Отставание американца Бена Огдена, занявшего второе место, составило 0,87 секунды. Бронзовым призером стал норвежский лыжник Оскар Опстад Вике (+6,81).

Ранее на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 29-летний Клэбо взял золото в скиатлоне. Всего на его счету семь побед на Играх. По этому показателю норвежец занимает второе место. Лидируют его соотечественники — лыжники Марит Бьорген и Бьорн Дэли, а также биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, в активе которых по восемь наград высшего достоинства.

Таисия Орлова