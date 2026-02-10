Шведки заняли весь пьедестал в лыжном спринте на Олимпиаде

Шведская лыжница Линн Сван завоевала золото Олимпийских игр в спринте. Она показала результат 4 минуты 3,05 секунды.

Серебряным призером стала ее соотечественница, чемпионка Олимпиады-2022 в этой дисциплине Йона Сундлинг. Она отстала на 1,59 секунды. Третье место заняла шведка Майя Дальквист (+4,83 секунды).

26-летняя Линн Сван впервые в карьере взяла олимпийскую медаль. Лыжница является победительницей нескольких этапов Кубка мира. На юниорском уровне шведка стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете.

Таисия Орлова