Президент Киргизии отстранил от должности секретаря Совбеза Мамасадыкова

Президент Киргизии Садыр Жапаров отстранил Рустама Мамасадыкова от должности секретаря Совета безопасности и назначил его первым заместителем председателя Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ). Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

«Мамасадыков Рустам Алайбекович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики»,— написала пресс-служба господина Жапарова. О причинах отставки не сообщается.

Рустам Мамасадыков был назначен секретарем Совбеза Киргизии в начале декабря прошлого года вместо Бактыбека Бекболотова. До этого господин Мамасадыков также занимал должность первого зампредседателя ГКНБ с октября 2020 года.

Сегодня господин Жапаров также уволил зампредседателя правительства и руководителя ГКНБ Камчыбека Ташиева и трех его заместителей — Курбанбека Авазова, Даниэля Рысалиева и Элизара Сманова. По словам пресс-секретаря киргизского президента Аската Алагозова, решение об отставке принято с целью не допустить раскола в обществе. Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначили Шабданбекова Жумгалбека Кумаровича.