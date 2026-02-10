Жапаров уволил главу спецслужб Киргизии Ташиева

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должностей зампредседателя кабинета министров и главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом сообщила пресс-служба президента Жапарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначили Шабданбекова Жумгалбека Кумаровича. Причины увольнения господина Ташиева не уточняются.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов сообщил ТАСС, что решение было принято «с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив — укрепить единство».

Камчыбек Ташиев — ближайший соратник Садыра Жапарова, возглавлявший ГКНБ с 2020 года. Осенью прошлого года стало известно, что из-за разногласий в вопросе распределения средств Камчыбек Ташиев избил мэра города Манас Эрнисбека Ормокова. Сам мэр потом подтвердил, что Ташиев вызвал его к себе и «даже ударил», но, по словам Ормокова, он благодарен за это: «Значит, где-то сделали что-то не так».

Источник «Ъ» называл Камчыбека Ташиева инициатором самороспуска парламента Киргизии, о котором объявили в сентябре 2025 года. По словам собеседника издания, господин Ташиев решил таким образом «сформировать еще более лояльный парламент на момент следующих выборов президента».

Ярослав Фокин, Лусине Баласян