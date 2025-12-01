Президент Киргизии сменил секретаря Совета безопасности

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совета безопасности Киргизии Бактыбека Бекболотова, сообщила пресс-служба главы государства. Бактыбек Бекболотов занимал этот пост с мая текущего года. О причинах его отставки не сообщается.

Новым секретарем Совбеза назначен бывший первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Рустам Мамасадыков. Его место в ГКНБ занял Курванбек Авазов.

Параллельно было объявлено и о других кадровых перестановках в ГКНБ, администрации президента и кабинете министров.

В сентябре пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов говорил, что серьезных кадровых перестановок в Киргизии не планируется до выборов президента. Поводом для поста Алагозова стали слухи об отставке мэра Бишкека Айбека Джунушалиева. Пресс-секретарь их опроверг.

Незадолго до этого группа киргизских депутатов выступила с инициативой досрочного сложения полномочий законодательного собрания. Авторы идеи аргументировали свое решение желанием снизить нагрузку на бюджет страны и Центризбирком в свете предстоящих парламентских и президентских выборов, между которыми был зазор всего в полтора месяца. По конституции выборы в парламент должны были пройти в ноябре следующего года, президента — в январе 2027 года. 25 сентября депутаты единогласно проголосовали за самороспуск парламента.

Анастасия Домбицкая