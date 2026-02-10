Шорт-трекист Посашков не смог пройти квалификацию на 1000 м на Олимпиаде

Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии. В седьмом квалификационном забеге он стал четвертым.

Победителем забега стал нидерландец Йенс Ван'т Ваут, показавший результат 1 минута 25,327 секунды. Иван Посашков отстал на 3,503 секунды. Россиянин был дисквалифицирован за столкновение с китайским соперником Линь Сяоцзюнем, занявшим третье место (1.26,314).

В четвертьфинал вышли по два лучших шорт-трекиста из каждого забега, а также четыре быстрейших среди занявших третьи места в своих квартетах. Следующий раунд пройдет 12 февраля.

Ранее сегодня российская шорт-трекистка Алена Крылова при попытке обгона упала в квалификации и не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров.

Ивану Посашкову 21 год. В 2025 году он стал победителем чемпионата России в эстафете на дистанции 5000 м. 14 февраля шорт-трекист стартует в квалификации на 1500 м на Олимпиаде.

Таисия Орлова