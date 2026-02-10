23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс может возобновить карьеру в течение нескольких недель. Это следует из информации Международного агентства по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA). 22 февраля истечет полгода с тех пор, как 44-летняя экс-первая ракетка мира снова была включена в пул тестирования на допинг, и по правилам она может вернуться к выступлениям на официальных турнирах в любой день, начиная с этой даты.

На том, что Серена Уильямс может сыграть уже на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Индиан-Уэллсе (4–15 марта), настаивает известный американский теннисный журналист Бен Ротенберг. Сама теннисистка высказывалась на эту тему дважды. В декабре в социальных сетях она опровергла слухи о возможном возвращении, но в конце января заявила: «Ни да, ни нет. Я не знаю, просто посмотрю, что произойдет»,— сказала Серена Уильямс в эфире Today Show.

Свой последний официальный матч спортсменка провела 2 сентября 2022 года, проиграв в третьем круге US Open австралийке Айле Томлянович.

Евгений Федяков