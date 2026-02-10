Криштиану Роналду прекратил забастовку в «Ан-Насре»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прекратил забастовку и уже 14 февраля может вернуться на поле. Как утверждают издания A Bola и ESPN, ссылаясь на собственные источники, футболисту удалось уладить разногласия с руководством клуба «Ан-Наср».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Форвард, забастовавший в начале феврале, пропустил два матча чемпионата Саудовской Аравии. Сообщалось, что игрок, зарабатывающий в «Ан-Насре» более $600 тыс. в неделю ($31 млн в год), остался недоволен тем, что его команда вяло провела зимнее трансферное окно. В частности, не предприняла попытку купить Карима Бензема, с которым португалец в свое время выступал за «Реал». Французский нападающий, с 2023 года игравший в «Аль-Иттихаде», в итоге оказался в «Аль-Хиляле». Последний, как и «Ан-Наср», подконтролен Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF).

Также недовольство Криштиану Роналду вызвало решение владельцев отстранить от исполнения обязанностей гендиректора клуба Жозе Семеду и спортивного директора Симана Коутинью. Источники утверждают, что Криштиану Роналду удалось добиться восстановления отстраненных функционеров на работе, получить обещание, что владельцы клуба не станут активно вмешиваться в процесс управления, а также договориться о выплате просрочек по зарплатам и премиальным.

Арнольд Кабанов