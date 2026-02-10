Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области пять квартир продали под давлением мошенников

В Ярославской области выявлено пять случаев продажи квартир под влиянием мошенников. Об этом сообщил глава областного УМВД Алексей Школкин, его слова приводит портал Yarnews.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Продали квартиру, к примеру, на Волжской набережной. Срочно продали квартиру за 6 млн рублей, перевели часть через курьера, часть так и передали мошенникам. Что становится с теми, кто приобрел эту квартиру? В нашем случае я пока практики судебной не вижу»,— цитирует портал господина Школкина.

Начальник ярославского УМВД считает, что право собственности должно оставаться за добросовестными покупателями.

Новости компаний Все