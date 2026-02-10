Шорт-трекистка Крылова упала и не прошла квалификацию на 500 м на Олимпиаде

Россиянка Алена Крылова не смогла преодолеть квалификацию в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Италии. Спортсменка упала на предпоследнем круге.

Фото: Claudia Greco / Reuters

На момент падения Крылова шла третьей в своей четверке. При попытке обгона, она зацепилась о конек польской соперницы Наталии Малишевской, и не смогла удержать равновесие.

В итоге Крылова финишировала четвертой. Согласно регламенту, в четвертьфинальную стадию выходят по две лучшие шорт-трекистки каждого забега, а также четыре быстрейших среди занявших третьи места в своих квартетах.

Алене Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 м и 1000 м. 14 февраля россиянка стартует в квалификации на 1000 м на Олимпиаде.

Арнольд Кабанов