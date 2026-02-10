Bloomberg: Греция и Мальта выступили против запрета ЕС на транспортировку нефти из РФ

Греция и Мальта обеспокоены предложением Евросоюза (ЕС) полностью запретить услуги по перевозке российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, страны опасаются, что ограничения могут повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

Две страны подняли этот вопрос на вчерашней встрече послов ЕС, где был представлен проект 20-го пакета санкций против России. Греция и Мальта также попросили разъяснить предложения о санкциях против иностранных портов за перевалку российской нефти и об ужесточении контроля за продажей судов, утверждают источники.

Перечень попавших под санкции ЕС танкеров будет расширен на 43 судна, до 640 судов. Если все страны ЕС одобрят запрет на предоставление услуг по перевозке российской нефти, то G7 может потребоваться поиск альтернативных танкеров для 30–40% поставок сырья из РФ. Существенной части доходов лишатся в первую очередь греческие перевозчики.

