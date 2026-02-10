Такая разная любовь
Как отметить День всех влюбленных в ресторанах с кухнями разных традиций
В День святого Валентина, или День всех влюбленных, чувства обнажены, и фраза «Я люблю тебя до слез» проникает в самое сердце. Команды московских ресторанов сделали все от них зависящее, чтобы этот день стал незабываемым. Осталось определиться с местом. «Коммерсантъ Стиль» предлагает варианты, причем не только по географическому признаку.
По-французски
Французы знают толк в амурных делах. Им принадлежит идея валентинок как любовных посланий. Свидание в кабаре-баре Petite Decadence получится страстным и романтичным. Блюда французской кухни с природными афродизиаками — улитками по-бургундски и лангустинами в соусе шампань с красной и щучьей икрой — дополнят коктейли. Для партнера — терпкий Slow Martini с улиткой, даму ждет сладкий Sugar Factory с ванилью и маракуйей. Комплимент от ресторана — миндальные пирожные, джазовые композиции и выступления бурлеск-артисток.
Большая Никитская улица, дом 14/2, строение 6
вт-ср, с 18:00 до 0:00
чт-вс, с 18:00 до 2:00
По-итальянски
Итальянцы — страстные и эмоциональные. Серенады и ti amo слышны не только 14 Февраля, но в этот день романтическая атмосфера достигает апогея. Команда ресторана Lumicino докажет, что нет ничего важнее: трогательные мелодии, приглушенный свет. Принять совместное решение — открыть одну из ячеек адвент-календаря с комплиментом от шефа — непросто, но мы в вас верим. А дальше — «Три акта любви». Первый — пара авторских коктейлей: L’Attesa на основе джина с малиновым кордиалом и цитрусовым послевкусием и более насыщенный L’Indizio на основе водки с фисташковой пастой, сливками, какао и ванилью. Второй — пицца в форме сердца, выпеченная в дровяной печи. Кульминация — десерт для двоих Cuore Segreto. Под покрытием из белого шоколада скрываются бисквит с французским какао, сливочный сыр, ягодный соус из клубники, малины и ежевики.
Большая Никитская улица, дом 58
пн-пт, с 12:00 до 23:30
сб-вс, с 11:00 до 23:30
По-японски
Говорят, что в Стране восходящего солнца 14 Февраля — единственный день, когда женщины проявляют инициативу, признаваясь в чувствах любимым, друзьям, коллегам и одаривая их одним из трех видов шоколада. Маленькие знаки ценятся больше, чем слова любви, поэтому в Ikura Izakaya Nikkei всем гостям преподнесут комплимент: валентинку-моти с начинкой из сырного крема, ягодной сердцевиной и золотым напылением, а также оригами-сюрпризом. Отсутствие пары не повод лишать себя праздника. Если ваш статус «в поиске», возможно, именно здесь вы встретите свою судьбу.
Рождественский бульвар, дом 1, 4-й этаж
вс-чт, с 12:00 до 0:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
По-грузински
В Грузии не отмечают День всех влюбленных, но про широкие жесты местного населения во имя любви слагают легенды. Чего стоит история Нико Пиросмани, положенная в основу песни «Миллион алых роз»! Будьте уверены, что 14 Февраля в грузинских ресторанах вашу пару встретят с традиционным кавказским гостеприимством. Специально к празднику в Eliso Bistro приготовили коктейль Vardi («роза») на чаче с грейпфрутовым соком, лимонным пюре, сиропом из малины и сахарной ватой и десерт Guli («сердце») с муссом из мацони, манговым пюре, сливочным кремом и корзиночкой из песочного теста. В «Есть Хинкали & Пить Вино» с 9 по 15 февраля представят сет из шести фирменных хинкали с клубникой и двух бокалов розового вина, а также сюрприз от термального комплекса. В «Авлабаре» ваших спутников ждет валентинка-хачапури, при заказе которой ресторан подарит паре два бокала игристого.
Eliso
Поварская улица, дом 29/36, строение 1
пн-пт, с 9:00 до 0:00
сб-вс, с 10:00 до 2:00
«Есть Хинкали & Пить Вино»
Малая Бронная улица, дом 4
ежедневно, c 11:00 до 0:00
«Авлабар»
Улица Ленинская Слобода, дом 26
ежедневно, c 11:00 до 0:00
По-гречески
Греки отмечают День всех влюбленных с размахом, даря друг другу валентинки, игрушки, шоколадки и даже украшения. С неменьшим размахом запланирован праздник в ресторане Levantine. Гладиаторы, балетные этюды, сиртаки и десерт «Давид» от шеф-кондитера Дениса Комлякова — лимонный сорбет с обожженной меренгой и хрустящим крамблом. Останется придумать презент своей половине.
Ресторан Levantine, десерт «Давид»
Новинский бульвар, дом 8, Lotte Plaza, 7-й этаж
вс-чт, с 12:00 до 0:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
По-игровому
Что общего между Днем святого Валентина и игрой «Крестики-нолики»? Любовь. Бренд-шеф ресторана Sapiens Илья Благовещенский и шеф-кондитер Татьяна Лаврентьева придумали десерт в виде знакомой с детства игры. «Доской» выступает шоколадный бисквит с малиново-шоколадным муссом, «крестиками» и «ноликами» — конфеты из темного шоколада в форме губ, внутри которых спрятана начинка из сливочной помадки, и сердец с клубничной начинкой. Победитель загадывает желание, проигравший исполняет. Романтично-интригующий вечер поддерживают парные коктейли «Для него» (микс джина, граната и тоника) и «Для нее» на основе рома с маракуйей и клубникой.
Улица Льва Толстого, дом 16
ежедневно, c 9:00 до 0:00
По-крестьянски
Подарить валентинку из натуральных фермерских продуктов равносильно клятве в вечной любви. Муссовый десерт от шеф-кондитера ресторана «Гастродача Вселуг» Анастасии Ломовой приготовлен из творожного сыра, бельгийского шоколада, клубники и свежих сливок. В роли вкусового балансира — кислинка ревеня. В роли символа любви — Купидон. Намек: хрустящая стрела в руках бога любви выдержит изящное ювелирное украшение.
Ресторан «Гастродача Вселуг»
Холодильный переулок, дом 3
пн-пт, c 9:00 до 23:00
сб-вс, с 10:00 до 23:00
По-московски
Сократ говорил: «Кто хочет — ищет возможности». Для любящих людей расстояние не помеха выразить чувства. Достаточно заранее заказать любой торт из коллекции, созданной кондитерами ателье тортов ресторана «Восход», и оформить онлайн-доставку. «Вишня» с датой 14/02, «Тайное послание» с признанием I love you, «Кассета», хранящая воспоминания о романтических встречах, «Звонок любви» в виде телефона или «Сердце» в виде воздушного шарика на веревочке добавят дофаминов и поднимут настроение грустящей спутнице. Если вам повезло и любимый человек рядом в ресторане ждет десерт в виде игральных кубиков с миниатюрными сердечками. Внутри — ванильный мусс, клубничный конфитюр и миндальный шрейзер, дополненные тонким хрустящим слоем.
улица Варварка, дом 6, строение 7
ежедневно, c 12:00 до 0:00