Такая разная любовь

В День святого Валентина, или День всех влюбленных, чувства обнажены, и фраза «Я люблю тебя до слез» проникает в самое сердце. Команды московских ресторанов сделали все от них зависящее, чтобы этот день стал незабываемым. Осталось определиться с местом. «Коммерсантъ Стиль» предлагает варианты, причем не только по географическому признаку.

По-французски

Французы знают толк в амурных делах. Им принадлежит идея валентинок как любовных посланий. Свидание в кабаре-баре Petite Decadence получится страстным и романтичным. Блюда французской кухни с природными афродизиаками — улитками по-бургундски и лангустинами в соусе шампань с красной и щучьей икрой — дополнят коктейли. Для партнера — терпкий Slow Martini с улиткой, даму ждет сладкий Sugar Factory с ванилью и маракуйей. Комплимент от ресторана — миндальные пирожные, джазовые композиции и выступления бурлеск-артисток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кабаре-бар Petite Decadence Кабаре-бар Petite Decadence Кабаре-бар Petite Decadence Следующая фотография 1 / 3 Кабаре-бар Petite Decadence Кабаре-бар Petite Decadence Кабаре-бар Petite Decadence

Большая Никитская улица, дом 14/2, строение 6 вт-ср, с 18:00 до 0:00 чт-вс, с 18:00 до 2:00

По-итальянски

Итальянцы — страстные и эмоциональные. Серенады и ti amo слышны не только 14 Февраля, но в этот день романтическая атмосфера достигает апогея. Команда ресторана Lumicino докажет, что нет ничего важнее: трогательные мелодии, приглушенный свет. Принять совместное решение — открыть одну из ячеек адвент-календаря с комплиментом от шефа — непросто, но мы в вас верим. А дальше — «Три акта любви». Первый — пара авторских коктейлей: L’Attesa на основе джина с малиновым кордиалом и цитрусовым послевкусием и более насыщенный L’Indizio на основе водки с фисташковой пастой, сливками, какао и ванилью. Второй — пицца в форме сердца, выпеченная в дровяной печи. Кульминация — десерт для двоих Cuore Segreto. Под покрытием из белого шоколада скрываются бисквит с французским какао, сливочный сыр, ягодный соус из клубники, малины и ежевики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Lumicino, сет десерт + коктейли Ресторан Lumicino, адвент календарь Ресторан Lumicino, пицца груша и горгонзола Ресторан Lumicino, пицца Маргарита Следующая фотография 1 / 4 Ресторан Lumicino, сет десерт + коктейли Ресторан Lumicino, адвент календарь Ресторан Lumicino, пицца груша и горгонзола Ресторан Lumicino, пицца Маргарита

Большая Никитская улица, дом 58 пн-пт, с 12:00 до 23:30 сб-вс, с 11:00 до 23:30

По-японски

Говорят, что в Стране восходящего солнца 14 Февраля — единственный день, когда женщины проявляют инициативу, признаваясь в чувствах любимым, друзьям, коллегам и одаривая их одним из трех видов шоколада. Маленькие знаки ценятся больше, чем слова любви, поэтому в Ikura Izakaya Nikkei всем гостям преподнесут комплимент: валентинку-моти с начинкой из сырного крема, ягодной сердцевиной и золотым напылением, а также оригами-сюрпризом. Отсутствие пары не повод лишать себя праздника. Если ваш статус «в поиске», возможно, именно здесь вы встретите свою судьбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Ikura Izakaya Nikkei Ресторан Ikura Izakaya Nikkei Следующая фотография 1 / 2 Ресторан Ikura Izakaya Nikkei Ресторан Ikura Izakaya Nikkei

Рождественский бульвар, дом 1, 4-й этаж вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

По-грузински

В Грузии не отмечают День всех влюбленных, но про широкие жесты местного населения во имя любви слагают легенды. Чего стоит история Нико Пиросмани, положенная в основу песни «Миллион алых роз»! Будьте уверены, что 14 Февраля в грузинских ресторанах вашу пару встретят с традиционным кавказским гостеприимством. Специально к празднику в Eliso Bistro приготовили коктейль Vardi («роза») на чаче с грейпфрутовым соком, лимонным пюре, сиропом из малины и сахарной ватой и десерт Guli («сердце») с муссом из мацони, манговым пюре, сливочным кремом и корзиночкой из песочного теста. В «Есть Хинкали & Пить Вино» с 9 по 15 февраля представят сет из шести фирменных хинкали с клубникой и двух бокалов розового вина, а также сюрприз от термального комплекса. В «Авлабаре» ваших спутников ждет валентинка-хачапури, при заказе которой ресторан подарит паре два бокала игристого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Eliso Bistro Ресторан «Есть Хинкали & Пить Вино» Ресторан «Авлабар» Следующая фотография 1 / 3 Ресторан Eliso Bistro Ресторан «Есть Хинкали & Пить Вино» Ресторан «Авлабар»

Eliso Поварская улица, дом 29/36, строение 1 пн-пт, с 9:00 до 0:00 сб-вс, с 10:00 до 2:00 «Есть Хинкали & Пить Вино» Малая Бронная улица, дом 4 ежедневно, c 11:00 до 0:00 «Авлабар» Улица Ленинская Слобода, дом 26 ежедневно, c 11:00 до 0:00

По-гречески

Греки отмечают День всех влюбленных с размахом, даря друг другу валентинки, игрушки, шоколадки и даже украшения. С неменьшим размахом запланирован праздник в ресторане Levantine. Гладиаторы, балетные этюды, сиртаки и десерт «Давид» от шеф-кондитера Дениса Комлякова — лимонный сорбет с обожженной меренгой и хрустящим крамблом. Останется придумать презент своей половине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Levantine, десерт «Давид»

Ресторан Levantine, десерт «Давид»



Новинский бульвар, дом 8, Lotte Plaza, 7-й этаж вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

По-игровому

Что общего между Днем святого Валентина и игрой «Крестики-нолики»? Любовь. Бренд-шеф ресторана Sapiens Илья Благовещенский и шеф-кондитер Татьяна Лаврентьева придумали десерт в виде знакомой с детства игры. «Доской» выступает шоколадный бисквит с малиново-шоколадным муссом, «крестиками» и «ноликами» — конфеты из темного шоколада в форме губ, внутри которых спрятана начинка из сливочной помадки, и сердец с клубничной начинкой. Победитель загадывает желание, проигравший исполняет. Романтично-интригующий вечер поддерживают парные коктейли «Для него» (микс джина, граната и тоника) и «Для нее» на основе рома с маракуйей и клубникой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Sapiens Ресторан Sapiens Следующая фотография 1 / 2 Ресторан Sapiens Ресторан Sapiens

Улица Льва Толстого, дом 16 ежедневно, c 9:00 до 0:00

По-крестьянски

Подарить валентинку из натуральных фермерских продуктов равносильно клятве в вечной любви. Муссовый десерт от шеф-кондитера ресторана «Гастродача Вселуг» Анастасии Ломовой приготовлен из творожного сыра, бельгийского шоколада, клубники и свежих сливок. В роли вкусового балансира — кислинка ревеня. В роли символа любви — Купидон. Намек: хрустящая стрела в руках бога любви выдержит изящное ювелирное украшение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Гастродача Вселуг»

Ресторан «Гастродача Вселуг»



Холодильный переулок, дом 3 пн-пт, c 9:00 до 23:00 сб-вс, с 10:00 до 23:00

По-московски

Сократ говорил: «Кто хочет — ищет возможности». Для любящих людей расстояние не помеха выразить чувства. Достаточно заранее заказать любой торт из коллекции, созданной кондитерами ателье тортов ресторана «Восход», и оформить онлайн-доставку. «Вишня» с датой 14/02, «Тайное послание» с признанием I love you, «Кассета», хранящая воспоминания о романтических встречах, «Звонок любви» в виде телефона или «Сердце» в виде воздушного шарика на веревочке добавят дофаминов и поднимут настроение грустящей спутнице. Если вам повезло и любимый человек рядом в ресторане ждет десерт в виде игральных кубиков с миниатюрными сердечками. Внутри — ванильный мусс, клубничный конфитюр и миндальный шрейзер, дополненные тонким хрустящим слоем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Следующая фотография 1 / 8 Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход» Ресторан «Восход»

улица Варварка, дом 6, строение 7 ежедневно, c 12:00 до 0:00

Ольга Редина