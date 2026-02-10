В центре Ярославля начали демонтировать трамвайные пути

В Ярославле начался демонтаж старых трамвайных путей на улице Победы, разворотном кольце у Бутусовского парка и в Кучерском переулке. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Параллельно работы идут и в Ленинском районе – на участках между путепроводами и на улице Чкалова»,— написал губернатор.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения. К настоящему моменту демонтировали 29 км старых путей, уложено 22,6 км новых и установлено 36 новых остановок. На первом этапе работы проходили в Дзержинском районе города. До конца 2026 года планируется уложить еще 16 км путей.

«После этого планируем запустить полноценное трамвайное движение в городе»,— добавил Михаил Евраев.

В 2022 году между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» было заключено концессионное соглашение на 20 лет. В его рамках концессионер обязался приобрести 47 трамваев и специальную технику, построить трамвайный диспетчерский центр, трамвайные пути, а также трамвайное депо и шесть тяговых подстанций. После завершения этих работ концессионер займется эксплуатацией инфраструктуры.

Алла Чижова