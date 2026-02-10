Прощание с адвокатом Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве

Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой состоится 12 февраля в Москве, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к его семье. Прощание пройдет в 12:00 в траурном зале ЦКБ, рассказали агентству в адвокатском бюро «Падва и партнеры».

Адвокат умер 9 февраля на 95-м году жизни. По словам вдовы господина Падвы, причиной смерти стал инсульт.

Адвокатской деятельности Генрих Падва посвятил около 70 лет. Он родился 20 февраля 1931 года в Москве, окончил Московский юридический институт и исторический факультет Калининского педагогического института. Карьеру начал в Калининской коллегии адвокатов, работал в Погорелом Городище, Ржеве, Торжке и Калинине. Позже вошел в Московскую городскую коллегию адвокатов и ее президиум.

В 1989 году господин Падва стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, позднее преобразованного в Международный союз адвокатов, и возглавил его НИИ адвокатуры. В 1996 году он основал адвокатское бюро «Падва и партнеры», с 2002 года состоял в Адвокатской палате города Москвы. «Адвокатская газета» отмечает, что при его участии в России был введен запрет на применение смертной казни.

Среди клиентов Генриха Падвы были крупные СМИ, компании и банки, а также известные общественные и культурные деятели. Он представлял интересы семьи Андрея Сахарова и Владимира Высоцкого, участвовал в защите членов ГКЧП, Павла Бородина и других.