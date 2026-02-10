Причиной смерти Генриха Падвы стал инсульт

Российский адвокат Генрих Падва умер от инсульта. Об этом «Известиям» сообщила вдова Оксана Падва. Дату и место похорон, по ее словам, пока не определили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Генрих Падва умер 10 февраля. Ему было 94 года. Он начал карьеру еще в 1953 году. Среди тех, чьи интересы господин Падва защищал в судах, были предприниматель Михаил Ходорковский (признан иноагентом), бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, бывший управляющий делами президента РФ Павел Бородин.

За свою работу юрист был удостоен одной из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотой медали имени Плевако.