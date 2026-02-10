Оборот розничной торговли не вырос в 2025 году в Ярославской области

Оборот розничной торговли в Ярославской области в 2025 году остался на уровне 2024 года в сопоставимых ценах (с учетом инфляции), увеличившись на 0,1% год к году. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По этому показателю область отстала от среднероссийских данных. В целом по стране оборот вырос на 2,6%, а в ЦФО — на 1,6%.

В 2024 году в Ярославской области розничная торговля выросла по сравнению с 2023 годом на 11%. Всего, по данным Росстата, оборот розницы в регионе в прошлом году составил 449 млрд руб., в 2024-м — 424 млрд руб.

Оптовая торговля показала незначительное падение в прошлом году — на 0,4%, что лучше, чем в целом по РФ (-2,8%). Оборот оптовой торговли в регионе составил в 2025 году 822 млрд руб.

Антон Голицын